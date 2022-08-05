https://news.day.az/politics/1484901.html Корабли ВМС Казахстана вошли в бакинскую бухту - ФОТО
Корабли ВМС Казахстана вошли в бакинскую бухту - ФОТО
5 августа корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре