Корабли ВМС Казахстана вошли в бакинскую бухту

5 августа корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.