https://news.day.az/politics/1484942.html Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении на официальной странице организации в Twitter.
"Осуждаем нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне. Требуем тщательного расследования этой далекой от человечности акции", - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера произошло нападение на посольство Азербайджана в Великобритании группы лиц. В связи с этим лондонской полицией задержаны 8 человек.
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