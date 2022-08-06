Шарль Мишель анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Брюсселе.

Как передает Day.Az, об этом написал Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель в Twitter.

В преддверии встречи ключевое значение имеет продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня, отмечается в публикации.

"ЕС остается привержен мирному процессу на Южном Кавказе", - написал Шарль Мишель.