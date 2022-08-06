https://news.day.az/politics/1485096.html Шарль Мишель анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе
Шарль Мишель анонсировал встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Брюсселе.
Как передает Day.Az, об этом написал Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель в Twitter.
В преддверии встречи ключевое значение имеет продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня, отмечается в публикации.
"ЕС остается привержен мирному процессу на Южном Кавказе", - написал Шарль Мишель.
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