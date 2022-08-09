Глава МИД Алжира едет в Азербайджан

10 августа в Азербайджан прибудет министр иностранных дел и национального сообщества - спецпредставитель президента Алжира Рамтан Ламамра.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита глава МИД Алжира встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи стороны проведут совместный брифинг.