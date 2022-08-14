https://news.day.az/politics/1487133.html ВС Азербайджана и Турции продолжают учения "Подводное наступление" - ФОТО
ВС Азербайджана и Турции продолжают учения "Подводное наступление" - ФОТО
Совместные военные учения Азербайджана и Турции под названием "Подводное наступление" продолжаются.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, в рамках учений, которые проходят в Азербайджане и Турции, проводятся тренировки по "Подводному наступлению и поисково-спасательным работам", "Боям в жилых районах" и "Наступлению на берег".
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