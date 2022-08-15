Вляпались в "ахавно": "Новая газета" как рупор армянской пропаганды

Автор: Акпер Гасанов

Это просто поразительно. Как известно, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка вместе получили Нобелевскую премию мира 2021 года "за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира". То есть, априори подразумевается, что "Новая газета" публикует объективные статьи. В реальности же это совсем не так.

Причем настолько не так, что перечитав опус под названием "Обречённая деревня" некоего Яна Шенкмана, приходишь к выводу - он не имеет отношения к журналистике в принципе. Перед нами был обычный пропагандистский текст, привычный для какого-либо армянского издания, типа "Лрагир". И видно это с первых слов текста, в подзаголовке которого значится: "Репортаж из Ахавно - селения в Карабахе, которое под стрельбой и угрозами переходит Азербайджану".

То есть, читателю сразу вбивается мысль о том, что Карабах - это нечто отдельное от Азербайджана, что наша страна "под стрельбой и угрозами" что-то отбирает у "аховнистых" армян. О том, что Карабах, включая село Забух, название которого "аховнили" армянские оккупанты, является территорией Азербайджана, Шенкман своим читателям не сообщил. В скольких бутылках армянского коньяка измерялась его слепота и глупость сказать трудно, но то, что он соврал - это факт.

Соврал примитивно, игнорируя даже тот очевидный факт, что Россия всегда официально поддерживала территориальную целостность нашей страны. Да и вообще, никто в мире, включая Армению, никакого отдельного "Карабаха", а тем паче "Ахавно" не признавал. Плюс, Шенкман "упустил из виду" то, что на основании подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 июля Указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы, включая и Ханкенди, объединены в этой зоне.

Но засланец из "Новой газеты" выбивает у неосведомленного читателя скупую слезу, сочувствие к оккупантам. Он начинает свой текст со слов о том, что "25 августа к миллионам беженцев и переселенцев, пострадавших от боевых действий по всему миру, прибавится еще 171 человек". Это он уже поголовно подсчитать жителей Забуха. О том, что свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате войны, развязанной Арменией против нашей страны, этот трубадур армянской пропаганды не упомянул ни словом.

Он утверждает, что армяне из Забуха уходят потому, что "село сдадут". Сдать можно пальто в гардероб. А земли отвоевывают. Как произошло и на сей раз, когда в ответ на очередную армянскую провокацию была проведена операция "Возмездие", по итогам которой противнику был нанесен существенный урон, были взяты новые стратегически важные высоты, после чего в Ереване вдруг "прозрели" и согласились следовать пунктам подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года заявлению, согласно которому давно уже должны были быть выведены из региона все незаконные армянские вооруженные формирования и по согласованию сторон в ближайшие три года, с момента подписания заявления, будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Ханкенди и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджан уже, в более короткие сроки, построил альтернативную Лачинскому коридору дорогу, после чего стало очевидным, что и сроки реализации пункта 6 трехстороннего заявления должны быть сдвинуты. Официальный Ереван не просто возражал, пытаясь отказаться от взятых на себя обязательств, но и совершил очередную провокацию, жертвой которой стал военнослужащий азербайджанской армии.

В итоге, была проведена операция "Возмездие", после которой не только руководители Армении, но и лидеры банды карабахских сепаратистов осознали новые реалии и сообщили жителям села Забух, что надо им паковать чемоданы и покинуть захваченные три десятилетия назад азербайджанские земли. Ясное дело, что ничего этого в репортаже "Новой газеты" тоже не было.

При этом, Шенкман вдалбливал читателям мысль о существовании некоего "арцаха", один из "чиновников" которого, Айк Ханумян, был поставлен в очень неприятную позицию - он отвечает за вывоз армян из Забуха. А еще, Шенкман поведал о душевных страданиях Андраника Чаушяна, которого представил читателям, как "старосту из Ахавно", добавив при этом, что по-армянски он называется гюхапет. Зачем нужно сообщать российским читателям "Новой газеты" какое-то армянское слово - знает только Шенкман и его армянские друзья.

Но маразм всей этой ситуации состоит в том, что Шенкман сам указал на то, что Андраник из Сирии, оттуда бежал в Ливан, из Ливана - сюда. В Карабахе много таких, утверждает Шенкман. То есть, он признает, что азербайджанские земли, за время их оккупации Арменией, заселяли армянами из разных стран мира. О том, что это было незаконно и что сейчас происходит торжество справедливости и международного права, Шенкман, ясное дело, также не сообщил.

В опубликованном им тексте было еще много глупости, лжи, манипуляций. Там не было главного - правды. Там не была приведена позиция азербайджанской стороны. Поэтому назвать написанное журналистикой - нельзя. Это конкретный пример армянской пропаганды, вышедший на страницах российской "Новой газеты". И то, что ее главред Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию, вовсе не говорит о том, что данное издание не может публиковать того, что в принципе не является журналистикой. Это говорит лишь о том, что Нобелевскую премию давно обесценили. С того самого момента, как вручили ее Михаилу Горбачеву, руки которого были по локоть в крови азербайджанского народа, начиная с января 1990 года.