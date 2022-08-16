https://news.day.az/politics/1487547.html Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу - ЗАЯВЛЕНИЕ
Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу - ЗАЯВЛЕНИЕ
Госпогранслужба не является структурой, определяющей государственную границу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре