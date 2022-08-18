Только в составе Азербайджана армяне Карабаха смогут жить нормальной жизнью

Те, кто следит за ситуацией между Баку и Ереваном, не могут не согласиться со словами Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что влияние Баку на армян Карабаха действительно уже превосходит влияние Армении. Это факт. Даже в соцсетях мы видим растущее число армян, обращающихся к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой дать им возможность жить и работать в Азербайджане. Они понимают, что у Армении нет никаких перспектив. Не будет никаких перспектив также, если продолжать сохранять армянское гражданство, проживая на территории Азербайджана, в зоне ответственности РМК.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

Армения, отметил наш собеседник, всегда поддерживала сепаратистский режим, но так и не признала его юридически на бумаге. Все надежды рухнули, но сепаратистская верхушка упорно не хочет идти на сближение с Баку, а премьер-министр же Пашинян боится за свое место и не готов ни к каким продвижениям в процессе нормализации, несмотря на все инициативы Президента Азербайджана.

"А тем временем рядовые армяне Карабаха уже демонстрируют готовность к сближению. Президент Ильхам Алиев в своем последнем интервью раскрыл интересный факт - оказывается, во время строительства новой дороги в обход Лачина местные армяне мирно контактировали с азербайджанскими строителями и даже помогали вести работы. Нужно подчеркнуть, что никакой охраны со стороны миротворцев при этом не было. Это о многом говорит. Армяне видят созидательную мощь Азербайджана, который возрождает разрушенные ими земли, строит аэропорты, дороги, возвращает вынужденных переселенцев в родные места. Именно в составе Азербайджана армянское население Карабахского региона сможет жить нормальной жизнью. А что им могут дать сепаратисты или Ереван? Ничего, кроме нищеты и прозябания. Люди это поняли. Они проснулись, как просыпается человек от летаргического сна", - сказал Финкель.

По мнению израильского политолога, участившиеся факты обращения армян к официальному Баку с просьбой предоставить им гражданство Азербайджана говорит о том, что армяне, наконец, начали осознавать, что и победа, и достойная безопасная жизнь, и перспективы для их детей - все это может им дать только Азербайджан. И все сказки про "злобных тюрков", которыми их пугали, это не более чем обман, фальсификация и пропаганда. Они начинают понимать, что Азербайджан на самом деле это толерантная страна, которая никоим образом и никогда не делала того, что ей приписывали армянские идеологи, подчеркнул Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева