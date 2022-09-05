Армения до конца года подпишет мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами "Гражданского договора", где проинформировал их об итогах брюссельской встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Грапарак". Согласно армянскому изданию, что в ходе этой встречи Пашинян заявил, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном.

Очевидно, Ереван начал понимать факт того, что других вариантов у Армении просто нет.

Как известно, несмотря на сопротивление армянского правительства, Президент Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе добился конкретных результатов. Например, в ближайшее время встретятся главы МИД Азербайджана и Армении, затем начнется подготовка текста мирного договора.

Армению необходимо было принудить к заключению мира, и есть большие надежды на нормализацию отношений. Это очередной дипломатический успех Президента Ильхама Алиева на переговорах.

Глава государства своей решительной позицией добивается успехов в переговорах. Армения в течение последних двух лет пыталась выиграть время, чего-то добиться, однако не могла противостоять политической воле главы азербайджанского государства.

Фактически Пашинян признал это все на закрытой встрече с "ГД". Армения обязана принять новые реалии в регионе и работать в этом направлении.

Напомним, что ранее в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение можно заключить и подписать в течение нескольких месяцев.