Азербайджан показал Армении, что будет в случае попытки реванша

Армяне должны понять, что являются игрушкой в руках сил, которые превратили их в инструмент достижения своих интересов в регионе. Последняя провокация на границе еще раз это показала.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военно-политический аналитик Тельман Гасымов.

Как известно, в ночь на 13 сентября ВС Армении развернули масштабную провокацию и получили с азербайджанской стороны адекватный ответ.

"Азербайджанская армия провела уникальную семичасовую антитеррористическую акцию и полностью разрушила все планы, строившиеся реваншистами. Подразделения Азербайджанской армии разгромили всю военную инфраструктуру ВС Армении, созданную в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов, взяли под контроль несколько десятков боевых позиций противника. Армения потеряла вооружений на миллиарды, потери в живой силе составили более 400 убитыми, 800 - ранеными. 49 армян считаются пропавшими без вести, 50 взяты в плен. Подчеркну, что это в разы превышает потери, понесенные нашей армией.

Помимо этого, азербайджанская сторона заняла господствующие высоты, чем взяла под контроль все дороги и коммуникации на территории прилегающих районов Армении. По имеющейся у меня информации, Азербайджанская армия на сегодня в общей сложности контролирует там 500 квадратных километров территорий", - сказал Гасымов.

Для восстановления всей уничтоженной военной инфраструктуры, подчеркнул он, армянской стороне потребуется несколько лет. Уничтоженные военные объекты представляли угрозу безопасности Азербайджана, но теперь Армения уже не представляет никакой опасности для нас. Произошедшее еще раз показало, к каким горьким для Армении последствиям приводят и будут приводить подобные провокации.

По словам Тельмана Гасымова, в последние месяцы в Армении усиленно готовились к реваншу. Об этом можно было судить как по оперативной информации, так и по сообщениям, просачивающимся в соцсети. Значительно участились обстрелы и прочие провокации с армянской стороны на границе и в зоне временной ответственности РМК. Так что случившееся не стало неожиданностью.

"Армения должна, наконец, уяснить, что не сможет, рассчитывая на кого-то, поставить Азербайджан перед фактом. Азербайджанская сторона продолжит укреплять свои позиции и в будущем будет давать еще более жесткий отпор на любые последующие провокации.

В самой Армении сейчас сложилась очень сложная ситуация - оппозиция и прочие силы требуют отставки Пашиняна после очередного провала. Армяне никак не уразумеют: кто бы ни был у власти - хоть Пашинян, хоть кто другой, слово Азербайджана в регионе останется самым слышимым, а наша страна не станет ни с кем делиться своими землями. Если армяне попытаются взять реванш, то Армения попросту может исчезнуть с карты мира. Она и так постепенно самоликвидируется. Народ бежит из страны, депопуляция идет полным ходом, во многих школах в провинции в этом году ни один ученик не пошел в первый класс. Покидающие Армению берут билет в один конец. После 44-дневной войны и перехода в августе под контроль Азербайджана так называемого Лачинского коридора, у армян не осталось больше никаких надежд. Они не хотят селиться даже в селах, временно находящихся под контролем российских миротворцев. И то ли еще будет", - сказал Тельман Гасымов.

Лейла Таривердиева