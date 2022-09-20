https://news.day.az/politics/1496955.html О позоре президента Армении узнал весь мир - Хачатуряна высмеяли в Charlie Hebdo - ФОТО
О позоре президента Армении узнал весь мир - Хачатуряна высмеяли в Charlie Hebdo - ФОТО
Французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo опубликовал новую обложку с карикатурой на похороны королевы Елизаветы II. В списке "главных героев" оказался и президент Армении Ваагн Хачатурян, который два дня назад оказался в центре крупного скандала в Великобритании.