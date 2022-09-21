Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

Заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией по материально-техническому обеспечению Министерства обороны Республики Узбекистан.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Н.Османов особо отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном, скрепленное узами дружественных и братских отношений, постоянно развивается.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, гости подчеркнули важность подобных встреч и расширения взаимодействия в укреплении азербайджано-узбекских отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в сфере материально-технического обеспечения, были обсуждены интересующие вопросы.

В заключение узбекская делегация посетила Центральную вещевую базу и Центральный продовольственный склад Министерства обороны, а также танкоремонтный завод, и ознакомилась с проводимой здесь работой.