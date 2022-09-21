Минобороны Азербайджана опровергло фейк в соцсетях

В некоторых аккаунтах в социальных сетях распространяется необоснованная информация об обстреле позиций азербайджанской армии. Мы категорически опровергаем эту информацию.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"Призываем наших граждан не верить такой ложной информации и не делиться официально не подтвержденной информацией", - добавили в министерстве.