https://news.day.az/politics/1497316.html Минобороны Азербайджана опровергло фейк в соцсетях
Минобороны Азербайджана опровергло фейк в соцсетях
В некоторых аккаунтах в социальных сетях распространяется необоснованная информация об обстреле позиций азербайджанской армии. Мы категорически опровергаем эту информацию.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана.
"Призываем наших граждан не верить такой ложной информации и не делиться официально не подтвержденной информацией", - добавили в министерстве.
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