Омбудсмен обратилась с призывом об очередной провокации Армении в Кяльбаджаре

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась с призывом осудить попытку очередной провокации армянских вооруженных сил в Кяльбаджаре.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в призыве говорится, что ночью 22 сентября ВС Армении вновь прибегли к провокации в направлении Кяльбаджарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, диверсионная группа попыталась заминировать ущелья на этой территории: "То, что армянская сторона не признает призывы о недопущении таких провокаций, является очередным показателем безучастного отношения к процессу строительства мира и требованиям международного права. Призываю надлежащие международные организации предпринять действенные меры в связи с этими случаями, создающими серьезные угрозы для прав человека, и решительно осудить провокационные действия Армении".