https://news.day.az/politics/1497640.html Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.
В ходе встречи были обсуждены азербайджано-венесуэльские отношения, их перспективы и сотрудничество в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.
На встрече министров иностранных дел были в центре внимания и другие многосторонние платформы, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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