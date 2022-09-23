Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел и торговли Венгрии

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией, состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества на многосторонних площадках, а также по региональным вопросам.

Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами и сказал, что отношения между нашими народами имеют глубокие исторические корни. Министр высоко оценил существующее стратегическое партнерство на высоком уровне между двумя странами. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе.

Министры особо подчеркнули динамику развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, образовательной, гуманитарной, туристической и других сферах. В этой связи была отмечена роль межправительственной совместной комиссии в расширении наших экономических связей.

Петер Сиярто выразил решимость расширить существующие отношения между Азербайджаном и Венгрией во многих сферах. Он подчеркнул, что Венгрия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, дружественной страной, уважает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Министр сказал, что Венгрия заинтересована в участии в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. Отметив, что Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы, Петер Сиярто обратил внимание на планы сотрудничества в сфере энергетики.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим аспектам двусторонних отношений, расширению договорно-правовой базы, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.