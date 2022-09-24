Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Сингапура в Нью-Йорке

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Как передает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов написал в Twitter.

"Рад встретиться на Генеральной Ассамблее ООН с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Мы обсудили региональные вопросы, перспективы расширения двустороннего партнерства между Азербайджаном и Сингапуром", - говорится в публикации.