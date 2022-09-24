https://news.day.az/politics/1497941.html Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Сингапура в Нью-Йорке
Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Сингапура в Нью-Йорке
В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.
Как передает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов написал в Twitter.
"Рад встретиться на Генеральной Ассамблее ООН с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Мы обсудили региональные вопросы, перспективы расширения двустороннего партнерства между Азербайджаном и Сингапуром", - говорится в публикации.
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