https://news.day.az/politics/1498249.html Баку опроверг очередную ложь армян
Баку опроверг очередную ложь армян
Распространенная в социальных сетях Армении информация о якобы обстрелах подразделенями Азербайджанской Армии в направлении Басаркечерского района в провокационных целях и ранениях наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военных не соответствует действительности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В министерстве отметили, что это очередная информационная провокация армянской стороны.
"Мы категорически опровергаем распространенную информацию. Пострадавших среди боевой техники и личного состава нет", - сообщили в минобороны.
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