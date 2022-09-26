https://news.day.az/politics/1498340.html Вячеслав Володин прибыл в Азербайджан
Вячеслав Володин прибыл в Азербайджан
26 сентября председатель Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Вячеслава Володина встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.
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