https://news.day.az/politics/1498578.html МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти
МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
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