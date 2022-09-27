МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

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