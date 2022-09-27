https://news.day.az/politics/1498745.html Провокации Армении наносят ущерб процессу нормализации отношений - Джейхун Байрамов
Провокации Армении наносят ущерб процессу нормализации отношений - Джейхун Байрамов
Несмотря на то, что на постконфликтном этапе Азербайджан предпринял ряд усилий в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона регулярно совершала провокации.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в МИД на мероприятии, посвященном 27 сентября - Дню памяти.
Он отметил, что совершение Арменией провокации 12-14 сентября наносит ущерб процессу нормализации, усилиям по обеспечению мира в регионе.
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