Провокации Армении наносят ущерб процессу нормализации отношений

Несмотря на то, что на постконфликтном этапе Азербайджан предпринял ряд усилий в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона регулярно совершала провокации.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в МИД на мероприятии, посвященном 27 сентября - Дню памяти.

Он отметил, что совершение Арменией провокации 12-14 сентября наносит ущерб процессу нормализации, усилиям по обеспечению мира в регионе.