Ереван лишь на словах говорит о мире

На сайте популярной кыргызской газеты "Вечерний Бишкек" опубликована статья о последних провокациях Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az, в статье подчеркивается, что обострение ситуации на границах, боевые действия в разных регионах стран очень странно совпадают по времени с важными международными встречами - с открытием 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается, что все это наталкивает на разные размышления об их неслучайности.

Автор пишет, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул, конечно, не 13 сентября этого года, он продолжается уже больше 30 лет с локальными инцидентами, с применением огнестрельного оружия и временным перемирием. "И после его сентябрьского обострения срочный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, похоже, подлил масла в огонь. Причем она не поехала в Азербайджан, понимая, что он не пойдет ни на какие провокации, поскольку занимает справедливую и четкую позицию в этом конфликте и твердо придерживается главного принципа: государства взаимно должны признать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга, и все спорные вопросы необходимо решать за столом переговоров", - говорится в публикации.

В статье до внимания читателей доводится, что Ереван на словах принял предложенные базовые принципы мирного соглашения, однако он не выводит свои войска из Карабаха и продолжает минировать территории. Недавно в рамках операции "Возмездие" некоторые военные посты в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях Азербайджанской армией были взяты под контроль. Только в одном месте было обнаружено более 900 противопехотных мин, произведенных Арменией в 2021 году. Это свидетельствует о том, что она продолжает свою политику минирования.

В материале подчеркиваются слова Президента Ильхама Алиева о том, что переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы по существу не ведутся. Баку подготовил все необходимые карты, но процесс носит чисто формальный характер, и никаких обсуждений нет. "Не решается армянской стороной и вопрос о пропавших без вести. Эта тема постоянно поднимается Президентом Ильхамом Алиевым во время его контактов с зарубежными партнерами и главами государств. Хотя доподлинно известно, что у правительства Армении есть информация о местах имеющихся здесь массовых захоронений, но оно ее скрывает", - отмечает автор.

В статье приводятся слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который отмечает, что Баку всегда открыт для мирных инициатив и по-прежнему привержен диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. В последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступал именно Азербайджан. Он и всегда предпринимает шаги для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе. За два года, прошедшие после войны, все мирные инициативы в регионе исходили именно от Азербайджана. Но армянская сторона их не поддержала.