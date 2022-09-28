https://news.day.az/politics/1499111.html Минобороны Азербайджана опровергло лже-заявление Армении
Минобороны Азербайджана опровергло лже-заявление Армении
Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями Азербайджанской Армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
"Распространяя такого рода сообщения, Министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной. Сообщаем, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника",- сказали в ведомстве.
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