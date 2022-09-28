Минобороны Азербайджана опровергло лже-заявление Армении

Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями Азербайджанской Армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Распространяя такого рода сообщения, Министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной. Сообщаем, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника",- сказали в ведомстве.