Четкая экономическая стратегия Президента Ильхама Алиева и стремительное восстановление Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

27 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе открытия мемориального обелиска в селе Гараханбейли Физулинского района, посвященного 27 сентября - Дню памяти, рассказал о победе Азербайджана в Отечественной войне, роли шехидов в этой исторической победе, о проводимых в Карабахе созидательных работах. Затем Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению, проводимыми в мечети Юхары Говхар Ага.

Помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал Президента Азербайджана и Первую леди о проделанной работе. Было отмечено, что восстановительные работы в исторической мечети Юхары Говхар Ага начались в ноябре 2021 года. Работы по консервации и восстановлению в мечети Юхары Говхар Ага, разрушенной армянами в период оккупации города Шуша, осуществляются в соответствии с первоначальным архитектурным стилем консорциумом, в состав которого входят компании Азербайджана, Италии и Турции, при финансовой поддержке "Паша Холдинг". Процесс восстановления проводится под контролем австрийской компании Wehdorn Architekten. Восстановительные работы планируется завершить до конца 2023 года.

Масштабные созидательные работы ведутся не только в Шуше, но и во всех освобожденных от оккупации районах - Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Гадруте, Агдаме, Ходжавенде, Джебраиле, Зангилане и Губадлы. В течение почти 30 лет оккупации армяне превратили наши города в руины, не оставив камня на камне. Они целенаправленно разрушили в наших городах все дома и инфраструктуру. В городе Шуша разрушили дома-музеи представителей искусства, мечети. Города, которые они разрушили, будут восстановлены истинными хозяевами этой земли в кратчайшие сроки. Азербайджан после освобождения Карабаха от оккупации быстрыми темпами проводит там восстановительные работы. Практически каждый месяц Президент Ильхам Алиев посещает освобожденные от оккупации территории, закладывает там фундамент различных объектов, административных зданий, электростанций, дорог или же участвует в их открытии.

В своем выступлении в селе Гараханбейли глава государства коснулся созидательных работ в Карабахе.

"44-дневная Отечественная война - наша славная история. Мобилизовав все свои силы, сплотившись в единый кулак, азербайджанский народ изгнал врага с родных земель. Весь азербайджанский народ проявил единство и волю. Благодаря самоотверженности и героизму наших отважных солдат и офицеров сегодня мы созидаем на освобожденных землях, восстанавливаем наши города и села и гордимся славной Победой. Мы также гордимся тем, что как хозяева этих земель возрождаем здесь жизнь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Ведущимися на освобожденных землях созидательными работами глава государства направляет миру месседж о том, что Карабах - это азербайджанская земля, и мы превратим ее в райский уголок. Теперь мир видит, кто истинный хозяин этой земли. Президент Азербайджана еще в ноябре 2020 года подписал распоряжение о создании Координационного штаба в целях интенсивного проведения восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации землях. Штаб работает эффективно и целенаправленно. За прошедший период Президент Азербайджана также внес серьезные изменения в административную карту освобожденных территорий. Например, указом, подписанным 7 июля 2021 года были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. Это создает условия для развития региона и успешного продвижения к будущим целям страны, а также для увеличения ее политического влияния. Также все созидательные работы осуществляются в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 12 августа 2021 года "О вопросах градостроительства на освобожденных территориях". Подписанные главой государства распоряжения и указы имеют важное значение с точки зрения восстановления, социально-экономического возрождения населенных пунктов страны, разрушенных армянскими вандалами во время оккупации. Логическим результатом планомерных созидательных работ является то, что уже началось "Большое возвращение" в Карабах. В село Агалы Зангиланского района переселена 201 семья. Реализация важных транспортных проектов, таких как аэропорты в Зангилане и Лачине, автомобильные и железные дороги, являющиеся частью Зангезурского коридора, осуществляется под личным контролем главы государства. Кроме того, под особым контролем главы государства находится последовательный процесс разминирование освобожденных территорий.

Азербайджанский народ после обретения независимости прошел через две жестокие войны. Первая Карабахская война принесла большие бедствия азербайджанскому народу и государству. Помимо оккупации наших земель, ухудшилось экономическое положение Азербайджана, углубился политический кризис. Сегодня в Азербайджане обеспечена как политическая, так и экономическая стабильность. Вторая Карабахская война не оказала серьезного влияния на экономическое положение Азербайджана. Бесспорно, главная причина этого - четкая экономическая стратегия Президента Ильхама Алиева. Экономика, финансовая система Азербайджана, отвечающие на современные вызовы, также позволяют быстро получать средства, необходимые для восстановления Карабаха. В то же время усилиями главы государства была создана возможность для иностранных инвестиций в восстановление освобожденных территорий. А это означает новые источники финансирования. Вся эта работа, несомненно, основана на устойчивой экономической модели, применяемой Президентом Азербайджана. Интенсивные созидательные работы дают основание говорить о том, что не только город Шуша, но и весь Карабах в короткие сроки превратится в регион с большим туристическим потенциалом. Все шаги, предпринятые главой государства для освобождения Карабаха, его восстановления и увековечения памяти шехидов, имеют особое значение.

Выступая у мемориального обелиска, посвященного 27 сентября - Дню памяти в селе Гараханбейли Физулинского района, Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов и сказал, что село Гараханбейли и пять других сел были освобождены в первый день второй Карабахской войны.

"В честь наших шехидов недалеко от села Гараханбейли возведен этот памятник - часть скалы. Село Гараханбейли и еще пять сел были освобождены в первый день Второй Карабахской войны. Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы - села Физулинского района, а также села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нюзгер были освобождены в первый день войны. Именно здесь, в этом месте у нас были первые шехиды", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также рассказал о месте, где находится этот памятник, о героизме азербайджанских военнослужащих.

"В этом направлении были проложены пять-шесть оборонительных линий. Азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры шли на смерть для прорыва этой и последующих оборонительных линий. В полном смысле слова, шли на смерть, отдавали жизнь во имя того, чтобы наш трехцветный флаг развевался в Шуше и на всех землях, находившихся в то время под оккупацией. Они отдавали свою жизнь за то, чтобы азербайджанский народ восстановил свое достоинство, справедливость, чтобы наш народ вернул свои земли", - сказал глава государства.

Окопы вокруг обелиска являются месседжем Армении и ее покровителям о том, что азербайджанские солдаты в первые дни войны ценой своей крови прорвали укрепления и оборонительные линии, на которые Арменией были потрачены миллиарды средств.

Во время своего выступления в селе Гараханбейли глава государства заявил, что враг больше не сможет поднять голову.

"Мы не допустим, чтобы враг еще раз поднял голову, не допустим, чтобы еще раз создал для нас угрозу. Если мы увидим это, то незамедлительно перейдем к действию. Уверен, что в этом не будет необходимости, так как возрастающая сила нашей страны, в том числе, ее военная мощь являются гарантом нашей независимости и спокойной жизни", - сказал глава государства.

Итак, армянской стороне следует наконец отказаться от своих провокаций и начать выполнять свои обязательства для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.