Союзники отказались поставлять вооружение Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые страны, в том числе союзники республики, отказались поставлять вооружения на сотни миллионов долларов, на которые был сделан предварительный заказ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на заседании правительства.

"У нас есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, однако обязательства по поставкам не выполнены, в том числе странами-союзниками. Это болезненные реалии, и мы должны глубоко проанализировать ситуацию", - сказал Пашинян.