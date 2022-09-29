Керим Велиев посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии

Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр в пригороде Тбилиси, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанской делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности Центра.

Затем делегация посетила научный военно-технический центр "Дельта".

Состоялось ознакомление с произведенной Центром военной техникой и оборудованием, обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.