Расследование преступлений ВС Армении продолжается

В Военной прокуратуре Азербайджана продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами преступлений против мира и человечности, военных преступлений, террора, умышленных убийств и других преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом в интервью газете Xalq сказал заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"9 сентября 2022 года в Военной прокуратуре Азербайджана состоялась научно-практическая конференция на тему "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и их тяжкие последствия", - сказал он.