Мины армян снова уносят жизни

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня азербайджанские СМИ сообщили об очередном минном инциденте на освобожденных территориях. Взорвалась противопихотная мина, и снова была жертва - на этот раз пострадал Расиф Керимзаде, 2002 года рождения. Инцидент произошел на территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района.

Как сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, на правой ноге потерпевшего ампутировали несколько пальцев. Его состояние стабильное. Отмечается, что Керимзаде, осуществлял ремонтно-строительные работы в районе. Агентство еще раз призвало граждан быть ответственными, не отклоняться от обозначенных маршрутов и не входить в опасные зоны. В настоящее время Ходжавендская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.

Стоит еще отметить, что за последние три дня два мирных жителя погибли, еще 4 получили серьезные ранения в результате подрыва на заложенных армянскими оккупантами минах. Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего количества людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

В настоящее время армянские провокаторы тайно проникают в наши освобожденные районы и минируют эти территории. С этой провокацией связана одна из причин боев на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября. Кстати, в ходе осмотра этих территорий было обнаружено, что армяне снова закопали тысячи мин.

Неслучайно, что после соглашения от 10 ноября 2020 года более 230 наших граждан, в основном мирных жителей, стали жертвами подрыва мин. Среди них были работники социально-инфраструктурных объектов и военнослужащие.

В настоящее время мировое сообщество закрывает глаза на минирование Арменией азербайджанских территорий и хранит молчание. Мы становимся свидетелями пренебрежительного отношения международных организаций и доноров к минной проблеме нашей страны. ООН и ее агентства, международные организации, в том числе дороны, инвесторы должны осудить преступные действия Армении.

Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны, такие как повторное разжигание конфликта. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечения перемирия, мира и устойчивого развития в регионе, и поощрять деятельность по созданию атмосферы доверия. Важновыразить протест против минирования территорий, установки минных ловушек армянскими военными формированиями, и дать этому правовую оценку.

Cогласно недавным данным, предоставленными ANAMA, в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных и 144 противотанковые мины, а также 267 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 457 гектаров.

Кроме того, на территории Лачинского района в большом количестве обнаружены противопехотные мины ПМН-Э. Только с 15 по 31 августа текущего года на минных полях Лачина саперами выявлено 1318 штук таких мин. Что характерно - обнаруженные мимы произведены в Армении, и не в годы оккупации, а всего год назад. Согласно оценке специалистов и экспертов, обнаруженные ПМН-3 по внешнему виду отличались от ПМН-3 российского производства. Из чего было заключено, что в Армении налажено официально не афишируемое производство запрещенных международным правом противопехотных мин.

Сегодня Армения, отказывающаяся от мирного соглашения и саботирующая все мирные инициативы Азербайджана, остается страной, угрожающей безопасности региона. До сих пор Ереван не отказывается от своей террористической сущности.

Общеизвестно, что освобожденные от оккупации земли Азербайджана являются одними из самых заминированных территорий в мире. Армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили миллионы мин. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители. Жертвами минного террора в Азербайджане стали тысячи человек.

Всего за первые семь месяцев этого года от взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 35 человек, погибли трое, двое из которых от взрыва кассетных боеприпасов. В период с 10 ноября 2020 года по 1 августа 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 мирных жителя. Погибли 32 человека, 70 получили ранения.

Отступая, армяне минировали все, что можно, бессистемно и не составляя никаких схем. Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием. Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными.

Наиболее наглядным примером армянского минного террора стал взрыв мины в селе Дашалты, произошедший 9 декабря 2021 года. В тот день погибли 2 человека. Согласно расследованию, проведенному ANAMA, эта трагедия произошла в результате взрыва мины-"сюрприза", установленной армянами - под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей.

Чудовищным и преступным в минной трагедии в Дашалты являлся факт того, что 2 мины (противопехотная и противотанковая) были установлены друг на друге. Этой зловещей комбинацией армяне хотели увеличить радиус поражения и мощность взрыва, чтобы те, кто наступят на нее, непременно погибли. Такая комбинация мин обычно используется во время диверсий и террористических актов.

Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить. Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Устраивая минный террор, Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану.

Все вышеперечисленные факты лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне. За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит. Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома. Гибель и ранение невинных людей в мирное время остается на совести не только Армении, но тех мировых структур, которые закрывают глаза на военные преступления армян.