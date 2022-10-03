В Лачине проведено мероприятие по случаю годовщины создания воинской части

3 октября в Лачине состоялось мероприятие по случаю 22-й годовщины создания N-ской воинской части, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории создания воинской части, ее боевом пути в 44-дневной Отечественной войне, задачах, стоящих перед ней. Было отмечено, что воинская часть, участвовавшая во многих успешных операциях, достойно справилась с поставленными боевыми задачами.

Было подчеркнуто, что политика великого лидера Гейдара Алиева в сфере армейского строительства успешно продолжается Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. В результате внимания и заботы главы государства созданы все условия для поддержания высокого уровня боеготовности воинской части, а также для эффективной организации социально-бытовых условий и досуга личного состава.

В заключение состоялось награждение группы военнослужащих, отличившихся на службе, а также высокой дисциплиной.