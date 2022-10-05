ЕС продолжает поддерживать азербайджанскую молодежь в сферах образования и трудоустройства.

Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на пресс-конференции, посвященной Дням европейской молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с этим ЕС дал начало молодежной кампании в Азербайджане.

"В рамках кампании проведено несколько мероприятий для молодежи. Как вы знаете, после тяжелых двух лет пандемии ЕС объявил 2022 год "Годом молодежи". Мы планируем создать равноправные возможности для образования и трудоустройства молодежи в рамках нашей кампании. В сфере образования в Азербайджане мы достигли рекордных успехов. В период до пандемии в рамках программы обмена Erasmus + мы предоставили стипендию 3500 азербайджанским студентам. В этом году мы намного увеличили данный показатель. В прошлом году 500 образовательных учреждений воспользовались кредитами в рамках нашей кредитной программы", - отметил посол.

Также он сказал, что программа будет осуществляться не только в Баку, но и в регионах Азербайджана.

"Более 10000 детей и родителей в регионах были вовлечены в программу осведомленности о развитии детей в раннем возрасте. Также 885 человек из регионов получили профессиональное обучение", - сказал Михалко.