Автогол "дезертира авансом": как Рубен Варданян превратился в легитимную цель для Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян сделал то, что было ожидаемо. Со своей страницы в Фейсбук он поведал миру о том, что предложил миллиардеру Рубену Варданяну, который недавно отказался от российского гражданства и перебрался в Ханкенди, занять должность "государственного министра". Где? В Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района Азербайджана.

В нашей стране согласия на такое назначение Варданяна не давали. Соответственно, решение Арутюняна не имеет никакой юридической силы. По большому счету, это всего-лишь застольный тост. С таким же "успехом" Варданяна могли назначить представителем карабахских сепаратистов на Луне. При этом не сложно предположить, что Варданян нехило так отслюнявил Арутюняну за смехотворный "статус".

Собственно, сам отказ Варданяна от российского гражданства сейчас заиграл новыми красками. Ведь, чем отличаются люди очень богатые от среднестатистических? Нет, не только возможностью получать все удовольствия от жизни в любое время и в любом месте. Они отличаются еще и информированностью. То, что рядовой гражданин РФ узнал недавно, Варданян мог узнать заранее. Да, я сейчас говорю про частичную мобилизацию в РФ.

Мы читаем новости и видим, что под нее попадают очень многие известные люди и их дети. Еще большее число известных и состоятельных россиян опасаются такого исхода для себя и своих родных. А Варданян, который служил в советской армии и потому теоретически мог быть призван и в российскую, уже не переживает. Он ведь успел отказаться от российского гражданства. То есть, он этакий дезертир авансом.

Рубен Карленович показал, как действует известная поговорка: пусть лучше над тобою смеются, чем плачут. При этом, нужно понимать, что и под международные санкции он попадать не хочет. А риск такой есть, причем весьма высокий. Собственно, эти две причины и являются основными, побуждающими Варданяна отказаться от российского гражданства.

Но пойдя на это, он перебрался и не в Ереван, что было бы логичнее, а в Ханкенди. К карабахским сепаратистам. Чем окончательно испортил себе некролог. Афоризм Жванецкого о том, что в историю трудно войти, но легко вляпаться в очередной раз актуализировался именно на примере действий этого уроженца Еревана, который стал богатым человеком, перебравшись в Россию.

Ведь, кем был Варданян до недавнего времени? Тем, кого Азербайджану сложно было достать и привлечь к ответственности за многочисленные факты поддержки сепаратизма. Теперь же, встав плечом к плечу с Араиком Арутюняном, он облегчил официальному Баку эту задачу. У нашей страны есть все основания проводить антитеррористическую операцию на любой части нашего государства, в том числе и в Ханкенди.

Никто, подчеркиваю это особо, включая российских миротворцев, не вправе помешать Азербайджану действовать таким образом. И в ходе этой анти-террористической операции ВС АР в Ханкенди легитимными целями станут все лидеры карабахских сепаратистов, включая Араика Арутюняна. Теперь же, к числу таких легитимных целей присоединился и Рубен Варданян.

Какова будет его судьба, когда Азербайджан начнет анти-террористическую операцию? Вариантов тут не много. Он может успеть убежать в Армению, может быть взят в плен и доставлен в Баку, где с него спросят по всей строгости законов. Ну и совсем печальная перспектива для Варданяна - стать случайной жертвой антитеррористической операции.

Но, тут снова вспомним Жванецкого и иной его афоризм: чем удобряли, то и выросло. Проще говоря, Рубен Карленович сам выбрал этот путь. Это извилистая дорога от закулисного спонсора карабахского сепаратизма с российским паспортом до вполне легитимной цели для азербайджанской стороны, без российского паспорта, но в качестве одного из "министров" Араика Арутюняна. В футболе такое называют автоголом.