Сегодня Азербайджан осуществляет крупные энергетические проекты

Благодаря взвешенному политическому и экономическому курсу, проводимому Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан на фоне внутренней стабильности реализует крупные экономические, энергетические проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире программы "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.

По его словам, для реализации экономических проектов в первую очередь необходима стабильность.

"Азербайджан реализует крупные экономические, энергетические проекты, и это важное событие на фоне внутренней стабильности. С другой стороны, энергетические проекты Азербайджана, в отличие от энергетических проектов других государств, не использовались в качестве политического давления", - сказал Хафизоглу.

Касаясь встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета Европейского союза в Праге, он отметил, что формат Минской группы ОБСЕ и нынешний Брюссельский формат полностью отличаются друг от друга.

"Потому что реальность в том, что Минская группа собиралась лишь для того, чтобы вести разговоры", - сказал Хафизоглу.

Он также отметил, что армянскому обществу годами внушалось, что тюрки - его враги.

"Армянское лобби в Америке оказывало в той или иной форме давление на бывшие власти Армении на предмет того, что любые переговоры с Турцией невозможны. Ведь нормализация турецко-армянских отношений означает крах армянского лобби. Азербайджан создал другую реальность после 44-дневной войны. Азербайджан победил во второй Карабахской войне, и благодаря созидательной работе, проводимой в течение двух лет на освобожденных от оккупации землях, разрушенный армянами Карабах возрождается", - добавил Руфиз Хафизоглу.