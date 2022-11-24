В Женеве проходит акция в поддержку азербайджанцев в Иране

В швейцарском городе Женева проходит акция в поддержку азербайджанцев в Иране.

Как сообщает в четверг Day.Az, акция проходит перед постоянным представительством ООН в Женеве.

Отметим, что сегодня проводится специальное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное попирательству прав человека в Исламской Республике Иран.

Заседание проходит по инициативе Германии и Исландии.