https://news.day.az/politics/1514016.html В Женеве проходит акция в поддержку азербайджанцев в Иране - ФОТО
В Женеве проходит акция в поддержку азербайджанцев в Иране - ФОТО
В швейцарском городе Женева проходит акция в поддержку азербайджанцев в Иране.
Как сообщает в четверг Day.Az, акция проходит перед постоянным представительством ООН в Женеве.
Отметим, что сегодня проводится специальное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное попирательству прав человека в Исламской Республике Иран.
Заседание проходит по инициативе Германии и Исландии.
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