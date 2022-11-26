Баку активно наращивает свое влияние в Европе

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о недавнем визите Президента Ильхама Алиева в Сербию.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву внешнеполитический курс Азербайджана продолжает приносить плоды и дивиденды для нашей страны, и зарубежные визиты главы государства являются ярким доказательством этого утверждения, ибо противоположные стороны постоянно подчеркивают приципиальность Баку, его верность своим словам и готовность протянуть руку помощи странам в условиях глобального экономического кризиса.

Во время визита в Сербию 23 ноября 2022 года Президента Азербайджана Ильхама Алиева на красной ковровой дорожке встретил его сербский коллега Александр Вучич, который приветствовал азербайджанского лидера в главном аэропорту страны вскоре после приземления президентского борта номер один в сопровождении сербских самолетов в знак глубокого уважения.

В Белграде Азербайджан и Сербия подписали меморандум о создании Совета стратегического партнерства, затем, выступая с заявлениями для печати, Александр Вучич подчеркнул, что "очень рад принимать истинного друга нашей страны, Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева".

В заявлении для СМИ после церемонии подписания Президент Ильхам Алиев также высоко оценил отношения с Сербией.

"Мы являемся поистине стратегическими партнерами, так как успешно сотрудничаем во многих областях и наше сотрудничество имеет стратегические цели".

Поскольку ни одна встреча азербайджанского лидера за границей не обходится без обсуждения насущных энергетических вопросов, Президенты также обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества в области энергетики, ведь, как подчеркнули Президенты, открываются новые возможности для сотрудничества в области природного газа и электроэнергии. Кроме того, Вучич отметил ключевую роль миссии Азербайджана по спасению нескольких европейских стран от нехватки газа на фоне снижения объемов газа из России.

"Что касается производства и экспорта газа, то Азербайджан - могущественная страна, которая через семь, восемь, десять лет будет экспортировать более 35 миллиардов кубометров газа. Сегодня экспорт газа составляет примерно 22 миллиарда кубометров. Более половины этого объема транспортируется в европейские страны. Именно поэтому мы работаем над созданием интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы иметь возможность поставлять экспортируемые нашими бакинскими друзьями значительные объемы газа", - сказал Вучич.

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении напомнил, что богатые газовые ресурсы Азербайджана сегодня играют свою роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран, и роль Баку будет постепенно расти.

"Конечно, в этой и во всех других областях мы в первую очередь намерены углублять сотрудничество с дружественными странами. В частности, осуществляется сотрудничество в военно-технической сфере, и будут предприняты дополнительные шаги по его углублению и расширению", - сказал глава нашего государства.

Также, назвав Александра Вучича "истинным другом", Президент Ильхам Алиев рассказал о том, как эта дружба сыграла важную роль в стремительном развитии сербско-азербайджанских отношений: "Сербия и Азербайджан всегда защищают, поддерживают друг друга на международной арене. Как отметил Президент Вучич, суверенитет, территориальная целостность поддерживаются на взаимной основе, и эта позиция является однозначной, неизменной и останется таковой".

В то же время слова сербского лидера о Президенте Азербайджана прямо пролили свет на множество вопросов.

"Ильхам Алиев - сегодня самый популярный человек в Европе. Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его. Но я знаю, что он умный человек, все видит, все понимает, честно говоря, немного завидую ему. Они звонят мне лишь тогда, когда возникает вопрос, связанный с Косово, когда им что-то нужно в связи с Косово, звонят, чтобы угрожать. А Президента Ильхама Алиева любят, потому и звонят ему. Они просят его обо всем. Я действительно рад, что мой большой друг и большой друг Сербии добился успеха и не изменился, он всегда обеспечивал безопасность своей страны, добился уважения к себе, заботится о своей стране и защищает ее интересы. Пусть другие думают о том, изменились они или нет, изменились их подходы и принципы или нет", - открыто и искренне сказал Вучич, обнажая суровую правду о том, что есть бесценные вещи, которые нельзя купить за деньги, такие как мудрость, верные друзья, честность, доброе имя, доверие...

Не могу не процитировать еще один отрывок из выступления Вучича, который еще раз убедил меня в своей честности посвятить сегодняшнюю передовую статью рассматриваемой теме.

"Президент Алиев и Азербайджан являются надежными партнерами не только в отношении нас, но и в отношении каждого. Я сказал Президенту Алиеву, что хотя по всем правилам прозрачного протокола необходимо подписать некоторые документы, нам достаточно его слова. Мы верим его слову больше, чем любой подписи. Если он что-то говорит, то мне этого достаточно, знаю, что так оно и будет. Это действительно очень важно для нас", - добавил Вучич.

На фоне растущей роли и присутствия Азербайджана в Европе и других регионах, нельзя не обратить внимание на некоторые негативные явления, за которыми стоят отслеживающие эти положительные для нашей страны события наблюдатели извне. И Армения, и Россия, и Иран, и Франция в целом, да и вообще все акторы, желающие обеспечить свои интересы в регионе, пытаются построить свои игры вокруг Карабаха и ожидать, что эти игры закончатся, было бы наивно.

В частности, в Карабах Москвой был послан Рубен Варданян. Его псевдо-назначение так называемым "государственным министром" тоже не случайно. Сделано это было с целью нагнетать напряженность с целью подрыва мирного процесса.

Кроме того, Армения отнюдь не смирилась с карабахским поражением. Премьер-министр Никол Пашинян пытался выиграть время и союзников, которые серьезно поддержали бы его, делая различные противоречивые заявления о Карабахе. К примеру принятие Сенатом Франции абсурдной резолюции. Ясно видно, что Армения готовится к долгосрочному реваншу.

Недавно, выступая на заседании парламента, Никол Пашинян сообщил, что в следующем году расходы на оборону в госбюджете Армении запланированы на уровне 509 млрд драмов, а это означает, что по сравнению с 2018 годом рост военных расходов составит 113 процентов.

Между тем, 23 ноября Армения отказалась подписать декларацию саммита ОДКБ о "совместных мерах по оказанию помощи Армении". Пашинян сказал, что в документе "не учтены опасения Еревана" и пытался втянуть ОДКБ в конфликт с Азербайджаном. Но не получилось. В результате армянский премьер не удовлетворился своим очередным поражением и, обидившись, обвинил военный блок в отсутствие реакции на "агрессию Азербайджана" против Армении, мол это "нанесло огромный ущерб имиджу ОДКБ внутри Армении и за рубежом".