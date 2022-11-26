Мир игнорирует минную проблему в Карабахе

Освобождение земель Азербайджана от оккупации внесет вклад в стабильность в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу в рамках поездки в Агдам руководитель Центра ближневосточных исследований (ORSAM), профессор Ахмет Уйсал.

"После освобождения азербайджанских земель от оккупации я трижды бывал в Карабахе. Каждый раз, когда приезжаю, вижу, как быстро развиваются эти земли", - сказал он.

Также Уйсал отметил, что международное сообщество игнорирует минную проблему в Карабахе.

Говоря о турецко-азербайджанских отношениях, он сказал, что об этом говорилось и в ходе вчерашней конференции.

"Вчера Президент Ильхам Алиев, отвечая на конференции на мой вопрос, выразил уверенность, что турецко-азербайджанские отношения во всех сферах будут и впредь развиваться по нарастающей и связи между двумя странами станут еще крепче", - сказал Уйсал.

Он подчеркнул, что Азербайджан сегодня является очень сильным государством, и никакое давление или угрозы на страну повлиять не смогут.

Отметим, что участники прошедшей в Баку международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" посетили сегодня Агдам.

В конференции принимали участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.