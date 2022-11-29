Азербайджанская музыка прозвучала в британском парламенте

В британском парламенте по инициативе члена Палаты лордов баронессы Манзилы Уддин и посольства Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие под названием "Роль женщин в дипломатии".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Открывшая мероприятие Манзила Уддин подчеркнула богатство и красоту азербайджанской культуры. Баронесса отметила высокое внимание, уделяемое в нашей стране правам женщин.

На мероприятии известная азербайджанская музыкант Сабина Ракчеева исполнила произведения Фикрета Амирова.

Во встрече, проведенной в Палате лордов, приняли участие представительницы обеих палат британского парламента, в том числе торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, послы, аккредитованные в Лондоне, члены дипломатического корпуса и т.д.