Азербайджанская музыка прозвучала в британском парламенте
В британском парламенте по инициативе члена Палаты лордов баронессы Манзилы Уддин и посольства Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие под названием "Роль женщин в дипломатии".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.
Открывшая мероприятие Манзила Уддин подчеркнула богатство и красоту азербайджанской культуры. Баронесса отметила высокое внимание, уделяемое в нашей стране правам женщин.
На мероприятии известная азербайджанская музыкант Сабина Ракчеева исполнила произведения Фикрета Амирова.
Во встрече, проведенной в Палате лордов, приняли участие представительницы обеих палат британского парламента, в том числе торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, послы, аккредитованные в Лондоне, члены дипломатического корпуса и т.д.
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