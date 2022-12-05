Иран лакомился плодами армянской оккупации во время Первой карабахской войны

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад армяне отметили юбилей негодяя и террориста Монте Мелконяна. На торжественных поминках и прочих мероприятиях вспоминались вехи биографии "величайшего воина". Выяснилось, что определенный период жизни террориста Монте был связан с Ираном, где он работал учителем. Как и чему учил Мелконян иранских армян, можно не гадать. Точнее будет сказать - инструктировал. Как известно, армянам в Иране созданы все условия для обучения и получения инструкций. В этой стране, живущей по законам шариата, армянам разрешается выпускать алкоголь, пить и держать свиней. То, что не разрешено другим немусульманским меньшинствам, можно армянам. Как говорилось в известном кинофильме: высокие... высокие отношения!

Да, очень высокие. По имеющейся информации, неделю назад в зону временной ответственности РМК пропустили группу из 14 граждан Ирана, следовавших в Ханкенди. В составе группы были представители спецслужб, специалисты для подготовки террористов и диверсантов, а также для обучения сепаратистов обращению с иранским оружием.

Трогательное, прям до слез, отношение Ирана к армянам во всю мощь этой любви проявилось в годы Первой карабахской войны. Уже ни для кого не секрет, что иранская сторона сотрудничала с армянскими оккупантами, поддерживала связи с оккупационным режимом, активно участвовала во всех негативных деяниях армян на захваченных азербайджанских землях. Мы не говорим, что Иран напрямую участвовал в оккупации, но лакомился ее плодами и во время войны и в последующие годы.

Оккупация приграничных с Ираном территорий не вызвала никаких протестов с иранской стороны. Не было никакого движения военных сил, учений, демонстрации, что стране что-то угрожает. Наоборот, Иран вел себя так, будто только об этом и мечтал. Считая, что произошедшие изменения навсегда, иранская сторона начала сотрудничать с оккупационным режимом, реализовывать экономические проекты, участвовать в разграблении ресурсов Азербайджана и мародерстве. Вывезенное из азербайджанских городов и сел имущество потом можно было встретить на иранских рынках и барахолках. Вывозились на продажу в Иран и стройматериалы, прежде составлявшие стены домов изгнанных или убитых армянами азербайджанцев. Были попытки и установления официальных связей с Ханкенди, однако возмущение Баку заставило Тегеран пойти на попятную и заявить, что "его тут не стояло", то есть это местные власти напортачили, а центральные не при чем.

Однако это не значит, что на государственном уровне Иран ничего не делал для поддержки Армении и ее оккупационных сил.

Ранее в интервью Анадолу бывший генсек "Хезболлы" Туфейли рассказал о своем разговоре с Али Акбаром Велаяти в начале 90-х.

Напомним, что ныне Велаяти - советник верховного религиозного лидера ИРИ по международным вопросам. На днях он выступил со статьей, в которой гордо заявлял о своем азербайджанском происхождении, забросал Азербайджан комплиментами и назвал нашу страну "светом очей".

"В то время (начало 1990-х) у меня состоялся разговор с главой МИД Ирана Велаяти, в ходе которого я открыто спросил: "Почему вы поддерживаете христиан-армян против мусульман (азербайджанцев)?" В ответ иранский министр сказал: "Армения - это преграда на пути Турции к Азербайджану, Туркменистану и другим тюркоязычным странам, которые обрели независимость на фоне распада СССР. Мы будем поддерживать и вносить вклад в укрепление Еревана с тем, чтобы она преградила путь Анкаре", - рассказал Туфейли, не исключивший, что Иран оказывал военную и логистическую поддержку Армении и при оккупации земель Азербайджана.

Как пишет Анадолу, богослов отметил, что в тот период у Азербайджана контактов с Израилем еще не было. "Те в Иране, кто аргументирует напряженность с Азербайджаном фактором сионистов, идут против истины. Политика Тегерана никогда не была честной. Большинство шагов Тегерана приводят к разрушениям, что противоречит в итоге интересам самого Ирана", - цитирует Туфейли турецкое информагентство.

Эти признания бывшего члена террористической организации говорят сами за себя. А накануне в армянских СМИ появилось признание бывшего члена АСАЛА Мартироса Жамкочяна, раскрывшего факты сотрудничества террориста Монте Мелконяна с иранскими спецслужбами.

По словам Жамкочяна, перед оккупацией Губадлы "персы позвонили Монте, они считались с ним. Это секрет, и я сегодня открываю его вам. Персы приехали в Горис, чтобы встретиться с Монте, они знали, что готовится операция. Мы в это время находились в городе Лачин, куда привезли часть нашей танковой дивизии, чтобы оттуда продолжить наступление на Зангилан, Губадлы, Горадиз. Персы узнали об этой операции, узнали, кто все это организовывал. А в то время интерес со стороны Ирана был в том, что они хотели сотрудничать с нами, чтобы ничего не случилось, чтобы война не перекинулась по ту сторону Араза. Они хотели гарантии и приехали договариваться с нами. Это было в начале 1993 года, весной. Так что наши друзья и враги знали, с кем имеют дело. Вот почему они считались с нами и вели с нами переговоры. Конечно, мы дали гарантию персам, что не позволим нашим солдатам стрелять в сторону Ирана и по отступающим в его сторону азербайджанцам. Так и случилось", - поведал Жамкочян.

Возможно, с точки зрения ирано-армянской любви и привязанности эти факты и мироточат, но с точки зрения отношений Баку и Тегерана это еще одно доказательство нечестности и двуличия иранской стороны. Все годы армянской оккупации Тегеран торжественно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана, на практике поступая вразрез с этими заявлениями.

В июне 1993 года иранские партнеры понесли большую утрату, когда террорист Монте был уничтожен азербайджанскими военными.

Сотрудничая с Мелконяном и поддерживая армянских оккупантов, Иран фактически поддерживал террор против Азербайджана. И потому очень смешно было слышать с началом Второй карабахской войны и в последующий после нее период грозные заявления от официальных лиц ИРИ относительно якобы террористов на азербайджанской стороне. Находясь с визитом в Армении, генпрокурор ИРИ Мохаммад Джафар Монтазери обсуждал там "важность исключения проникновения террористических группировок в регион, что стало особенно актуальным в 2020 году в связи с перемещением таких групп в зону конфликта во время Карабахской войны и их развертыванием там", цитируют армянские СМИ. Еще смешнее слышать от армянского коллеги Монтазери, что "Армения высоко оценила подчеркнутую нетерпимость иранской стороны в этом вопросе".

Осенью прошлого года, во время первого серьезного кризиса с нашей страной Иран заявил, что у него якобы "есть документы, подтверждающие, что террористические группы были переправлены в Азербайджанскую Республику". Об этом писали иранские СМИ. Утверждалось, что на руках у иранских спецслужб имеются некие аудиофайлы. Однако ни тогда, ни потом никаких доказательств представлено не было. Все так и осталось на уровне пустой болтовни. Чего и следовало ожидать, потому что никаких доказательств на самом деле ни у Ирана, ни у России (тоже пытавшейся запугивать Баку некими "фактами") не было.

Тем не менее, на пресс-конференции Президента Ильхама Алиева 26 февраля 2021 года журналистка иранского информационного агентства Mehr задала ему провокационный вопрос об участии террористических групп в карабахской войне, ссылаясь на какие-то сообщения и данные и подразумевая, конечно же, "разоблачения" спецслужб своей страны. Президент Ильхам Алиев ответил достаточно сдержанно, указав, что в операциях за освобождение земель никакие террористы не участвовали, и здесь не может быть речи ни о каких письменных или устных сообщениях или доказательствах. "Кто-нибудь видел этих террористов? Вы или ваши коллеги можете просто назвать хоть одно имя? У вас есть достаточно времени, поделитесь этой информацией с вашими коллегами. Есть такая информация? Нет. Поэтому рекомендую вам не заниматься спекуляцией", - заявил глава государства.

Это очень хороший совет - прекратить заниматься спекуляцией. И нашему южному соседу стоит к нему прислушаться.