Лавров рассказал, кто выкапывает ОБСЕ могилу

"ОБСЕ становится маргинальным образованием, а Польша как действующий председатель выкапывает ей могилу".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием. Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", - сказал глава МИД РФ.