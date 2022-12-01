С открытием Зангезурского коридора возрастет значение города Агры.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия дороги Агры-Хамур-Тутак-Патнос.

"Открытие Зангезурского коридора повысит значение турецкого города Агры. Для этого важна также стабильность в нашей стране. Проблема террора препятствовала использованию Турцией своих ресурсов. Этот период уже позади", - сказал глава государства.