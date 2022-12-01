https://news.day.az/politics/1515948.html С открытием Зангезурского коридора возрастет значение города Агры - Эрдоган
С открытием Зангезурского коридора возрастет значение города Агры - Эрдоган
С открытием Зангезурского коридора возрастет значение города Агры.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия дороги Агры-Хамур-Тутак-Патнос.
"Открытие Зангезурского коридора повысит значение турецкого города Агры. Для этого важна также стабильность в нашей стране. Проблема террора препятствовала использованию Турцией своих ресурсов. Этот период уже позади", - сказал глава государства.
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