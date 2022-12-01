Источник: Агентство международной информации Trend

Главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишель Брюн опубликовал в газете статью о предвзятом решении нижней палаты французского парламента - Национального собрания, в котором единогласно требуется "прекратить агрессию Азербайджана против Армении".

Как сообщает Day.Az, в статье говорится, что данная резолюция, принятая в Национальном собрании, является незаконным.

"Как известно, указанная резолюция была принята единогласно. Но в голосовании приняли участие только 256 из 577 депутатов. Другими словами, в дебатах участвовали только те, кто поддерживал резолюцию. Те, кто против, могли проголосовать против или воздержаться. Они предпочли не участвовать, вместо того чтобы публично заявить о своей позиции и подвергать себя риску репрессий со стороны армянского электората",- пишет автор.

Он также напомнил, что недавний кризис "Желтых жилетов" выявил разрыв, существующий между французским народом и парламентом, который, по их мнению, больше не может их представлять.

"Эта фиктивная резолюция, безусловно, не отражает мнение французского народа, даже если она постоянно пропагандируется проармянскими СМИ.

По крайней мере, по мнению ряда представителей французской дипломатии, это не отражает позицию правительства",- пишет Брюн.

По словам французского журналиста, текст резолюции больше похож на проармянский манифест, чем на решение Национального собрания.

"Эта резолюция полностью искажает существующие реалии",- подчеркнул Брюн.

В статье отмечается, что в резолюции упоминаются только жертвы с армянской стороны в ходе 44-дневной войны.

"Хотя парламентарии упомянули в резолюции о 7000 "перемещенных" армян, они забыли об азербайджанцев, изгнанных из своих земель в ходе первой карабахской войны",- отмечает Брюн.

Автор статьи отмечает, что после подписания трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, на которое ссылаются парламентарии, армянская сторона постоянно нарушала его положения, в частности, продолжала устанавливать мины на территории Азербайджана.

Далее французский журналист подчеркивает, что Армения не хочет передавать точные минные карты, подвергая опасности жизнь военного и гражданского населения, вовлеченного в восстановительные работы на освобожденных территориях.