Лопнувший шарик армянской провокации: истерика "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Интересные события произошли сегодня в армянском парламенте. По инициативе фракции оппозиционного блока "Армения" там было созвано внеочередное заседание НС, в повестку которого включен один вопрос в связи с заявлением парламента Азербайджана от 8 ноября 2022 года. В этой связи, для начала, коротко напомню содержание заявление нашего ММ.

Там все точно и правильно указано. Действительно, грандиозная Победа, завоеванная Вооруженными Силами Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре 2020 года под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является одним из исключительно важных событий в истории Азербайджана. Действительно, историческая победа, приведшая к разгрому вооруженных сил Армении на поле боя, освобождению азербайджанских земель, находившихся под оккупацией почти 30 лет, и восстановлению территориальной целостности нашего государства, свидетельствует о том, что наш народ не смирился с несправедливостью, которую иногда открыто, а иногда и скрытно пытались заставить нас принять.

Действительно, десятки тысяч азербайджанцев были убиты, ранены и покалечены, а в результате массовых этнических чисток более одного миллиона наших соотечественников были обречены на более чем 30-летнее проживание в качестве беженцев и вынужденных переселенцев, а судьба почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор неизвестна. Действительно, на оккупированной территории армянские вандалы разграбили, разрушили и сожгли все наши города и села, с особой жестокостью уничтожили наше национально-культурное и историческое наследие, а разрушение 65 из 67 мечетей в оккупированном регионе, осквернение мест поклонения - лишь некоторые из множества фактов, свидетельствующих о масштабах проявлений этнической ненависти и вражды, пережитых нашим народом.

"В связи с вышесказанными Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает армянскую сторону правильно оценить исторические возможности и обстоятельства и воздержаться от действий, ставящих под угрозу мирный процесс. Милли Меджлис Азербайджанской Республики считает, что выполнение достигнутых договоренностей и обязательств, принятых в процессе мирных переговоров на основе 5 основных принципов, предложенных Азербайджаном, будет способствовать укреплению доверия между сторонами и подписанию мирного соглашения в короткий промежуток времени. Межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном могут быть установлены только на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ друг друга", говорилось в заявлении ММ от 8 ноября текущего года.

По сути, это была констатация существующей реальности и призыв к РА соблюдать то, под чем руководство этой страны официально подписалось. И чем же теперь решили на все это ответить депутаты НС из фракции оппозиционного блока "Армения"? Очередной провокацией. В итоге, замечу, она так и не была принята. Оппозиционные фракции НС Армении "Армения" и "Честь имею" проголосовали за принятие заявления, тогда как правящая фракция "Гражданский договор" не стала принимать участие в голосовании, таким образом заявление не было принято.

И все же, на мой взгляд, имеет смысл указать на то, что было прописано в провокационном заявлении, подготовленном армянской парламентской оппозицией. "Конфликт возник в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, направленной на подавление свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха и нарушение его прав, за которой последовала широкомасштабная военная агрессия против самоопределяющейся на ее собственной исторической территории Нагорно-Карабахской Республики", говорится в нем.

Совершенно очевидно, что это ложь. Этнические чистки были проведены как раз на территории Армении. Оттуда изгнали азербайджанцев. Оттуда и из НКАО. При полном попустительстве руководства СССР и лично Михаила Горбачева, в окружении которого было немало армян, включая Абеля Аганбегяна, советника первого и последнего президента СССР по вопросам экономики. Аганбегян был открытым сторонником присоединения Карабаха к Армении, лживо подводя под это абсурдные экономические выкладки.

Параллельно, по всей советской еще тогда Армении начался процесс под названием "миацум", то есть "воссоединение". Митинги с такими лозунгами проходили в Ереване и иных городах этой республики. Соответственно, именно провокационное требование армянских националистов, сопровождающееся этническими чистками в Армении, сознанием сотен тысяч азербайджанцев- вот, что послужило причиной начала карабахского конфликта.

Идем далее. Армянская парламентская оппозиция в своем заявлении снова использовала примитивную и нигде, никем не доказанную ложь про привлечение "наемных международных террористов" Азербайджаном в ходе 44-дневной войны. Таким образом, армянские "реваншисты" пытаются возродить уичтоженный в ходе 44-дневной войны миф о "духе" армянской армии. Цифра в 10.000 дезертиров - четкое и неоспоримое доказательство абсурдности этих попыток.

Что до утверждения о том, что Азербайджан "развязал войну против Нагорно-Карабахской Республики, нарушив положения Хельсинкского заключительного акта от 1975 года о недопустимости применения силы или угроз применения силы", то это не просто абсурдное, но и просто анекдотичное утверждение. Ибо, никто в мире, включая саму РА, так и не признал "НКР". При этом, территориальная целостность Азербайджана была признана всеми государствами мира, за исключением РА, а также всеми международными организациями, включая ООН.

Сама Армения не исполняла требований резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых было четко прописано требование о выводе всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. В итоге, наша страна вынуждена была взять на себя выполнение резолюции Совбеза ООН. Азербайджан действовал в соответствии с Уставом ООН. В статье 51 признается право каждой страны на самооборону. Таким образом, мы восстановили нашу территориальную целостность, используя все международные инструменты. Отрицать это может только армянская оппозиция.

Котора, в своей неадекватности и глупости, дописалась до утверждения, что политика Азербайджана, который инициировал и реализовал огромное количество региональных проектов мирового значения, а речь идет в первую очередь про строительство железной дороги БТК и множества нефте- и газопроводов, "становится источником региональной нестабильности и причиной новой войны". И это пишет парламентская оппозиция Армении- самоизливающейся, имеющей территориальные претензии к Азербайджану, Турции, Грузии!

А чего хотели авторы этого бреда? Если коротко, то смысл всего ими написанного сводился к привычной мантре о том, что "Карабах не должен быть в составе Азербайджана". Как в итоге возмущенно заверещал депутат парламента от оппозиционного блока "Армения", представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, фракция правящей партии "Гражданский договор" выступила с предложением удалить из текста заявления словосочетание "Республика Арцах" и заменить на "армяне Карабаха". "Кроме того, они исключили из текста пункты о реализации права на самоопределение и обязательствах Армении", чуть ли не плача жаловался дашнак.

Позицию армянской власти обосновал председатель постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян. По мнению которого, к сегодняшней ситуации привела 30-летняя политика сохранения статус-кво. Безусловно, он прав только частично. Ибо, это лидер правящей партии, премьер-министр РА Никол Пашинян кричал о том, что "Карабах-это Армения и точка". Чем и доказал бесполезность дальнейших переговоров по мирному урегулированию конфликта.

При этом, Агаджанян обоснованно и справедливо уверен, что формулировки оппозиции не способствовали бы консолидации с мировой общественностью. Более того, они породили бы дополнительные риски. Красиво выразился. Можно было сказать проще- вы предлагаете то, за что Армения получит по шее и ни у кого в мире не будет повода осуждать Азербайджан, господа парламентские оппозиционеры. И это правда. Та, с которой вынуждена будет в конечном итоге смириться и армянская оппозиция. И чем раньше, тем лучше для самой Армении. Азербайджан слишком силен, влиятелен и прав в своих требованиях, чтобы кто-то пробовал ему возражать.