Иран пользуется уязвимостью Армении, чтобы укрепить свои позиции

Тегеран пользуется уязвимостью Еревана, чтобы укрепить свои позиции. Запад должен быть обеспокоен перспективой роста иранского влияния в Армении или где-либо еще. Регион может легко стать горячей точкой, поскольку внутренняя ситуация в Иране ухудшается.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Габриэля Гэвина - британского журналиста, освещающего евразийскую политику и общество, которая опубликована в авторитетном издании Foreign Policy.

Представляем вниманию читателей перевод этой статьи:

В октябре официальные лица Армении и Ирана собрались на центральной площади Гафана, чтобы открыть новое консульство ИРИ. За несколько дней до открытия консульства Корпус стражей исламской революции объявил, что его войска проводят "массовые" военные учения на границе Ирана с Азербайджаном. По словам генерала Мохаммада Пакпура, учения были призваны послать сигнал "мира и дружбы" странам региона, продемонстрировав при этом их способность "решительно реагировать на любую угрозу".

В ответ на эскалацию напряженности на Южном Кавказе официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам в начале ноября, что Вашингтон совершенно ясно дал понять, что Иран представляет угрозу для региона, и продолжит в конечном счете выступать против такого рода дестабилизирующих действий, которые оказывает Иран и в своем регионе, и за его пределами.

Армения является маловероятным партнером для Ирана, однако после сентябрьской эскалации Ереван ищет поддержки везде, где может ее найти.

Несмотря на членство Еревана в возглавляемом Москвой военном блоке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия до сих пор отвергала призывы Армении вмешаться. Тем временем Иран, похоже, более чем стремится заполнить вакуум власти и открыть еще один фронт против Азербайджана и Турции, которой Тегеран долгое время не доверяет и рассматривает ее как "потенциального соперника в регионе".

В ноябре 2020 года Ереван и Баку при посредничестве Москвы подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе, являющемся международно признанной территорией Азербайджана, но который находился под армянской оккупацией с 1990-х годов. После череды поражений на поле боя Армения потеряла контроль над этими территориями и взяла на себя обязательство "гарантировать безопасность транспортного сообщения" между Азербайджаном и Нахчываном через Сюникскую область (Зангезур), "с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Тем не менее Ереван противится открытию Зангезурского коридора.

Иран же выступает против любых изменений статус-кво вдоль его северной границы, отчасти потому, что не хочет, чтобы "Турция расширяла свое влияние вблизи его границ".

"Если будет попытка перекрыть границу между Ираном и Арменией, Исламская Республика выступит против этого, потому что эта граница была коммуникационным путем на протяжении тысячелетий", - заявил в июле верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иран также обеспокоен тесными связями Азербайджана с Израилем, поскольку два государства начали обмен военными технологиями, а Баку уже обеспечивает 40 процентов потребностей страны в энергии. Иранский депутат Мохаммад Сафаи заявил в октябре, что "сионисты стремятся подорвать влияние Исламской Республики в Центральной Азии, но им это никогда не удастся".

По словам Хусейна Баная, доцента Университета Индианы в Блумингтоне, специализирующегося на регионе, внешняя политика Ирана является продолжением его внутренней паранойи.

"Действия Тегерана за границей направлены на создание буферных зон сопротивления против того, что он считает сионистскими и западными имперскими замыслами на своей территории", - считает Банай.

Если внешнюю политику Тегерана ведет паранойя, его дипломаты, вероятно, сейчас находятся в состоянии повышенной готовности, учитывая массовые протесты в Иране в последние недели, ответственность за которые правительство возлагает на западные державы. Поскольку угроза открытого восстания представляет собой серьезную проблему для режима, перспектива беспорядков в районах вызывает растущую озабоченность, особенно в иранском Азербайджане, регионе на северо-западе Ирана, где, по оценкам проживает 15 миллионов этнических азербайджанцев.

Русиф Гусейнов, адъюнкт-преподаватель Азербайджанской дипломатической академии и директор бакинского аналитического центра Топчубашова, отмечает, что заинтересованность Ирана в сохранении статус-кво исходит из его опасений, что "Азербайджан станет достаточно сильным, чтобы быть более привлекательным для иранских азербайджанцев и представлять опасность для собственной безопасности Ирана". Для Тегерана Баку, по-видимому, представляет меньшую угрозу, если он по-прежнему имеет глубоко укоренившийся внутренний конфликт на своей собственной территории и не имеет возможности наводить мосты со своими потенциальными соотечественниками через границу.

Однако есть и другие причины, по которым Иран настаивает на более тесных связях с Арменией, а именно выгоды, которые исходят от нейтральных отношений Еревана с Западом.

"Правительство Ирана использует Армению как точку контакта с внешним миром", - сказал Давид Ованнисян, бывший армянский дипломат, ныне заведующий кафедрой арабистики Ереванского государственного университета. По словам Ованнисяна, высокопоставленные деятели режима едут в Армению, чтобы получить редкую передышку от жесткой критики своего собственного правительства, и они закрывают глаза на то, что другие иранцы с хорошими связями делают то же самое. "Они могут приходить сюда, покупать товары, которых там нет, слушать нашу музыку, пить алкоголь и так далее".

Вашингтон ввел санкции в отношении двух армянских компаний, которые, как он утверждает, действовали против интересов США, ведя торговлю через границу с Ираном, что привело к слухам о том, что предприятия страны помогают Тегерану обходить ограничения на импорт чувствительного оборудования и других товаров. В то же время финансовые учреждения Армении уже давно предлагают потенциальную помощь иранским банкам и инвесторам, пытающимся перевести деньги в страну или из страны. Торговая делегация высокого уровня из Тегерана также посетила Армению в марте в рамках усилий по укреплению экономических связей и возвращению столь необходимых доходов.

Между тем, не рискуя оттолкнуть своего соседа, Армения присоединилась к 27 другим странам, проголосовавшим в ноябре против предложения Организации Объединенных Наций, осуждающего Иран за нарушения прав человека, включая задержание мирных демонстрантов.

Но в конечном счете, связи, по-видимому, больше связаны с удобством, чем с идеологической согласованностью.

Банай, по крайней мере, предупреждает, что международное сообщество должно быть обеспокоено тем, что Тегеран пользуется уязвимостью Еревана, чтобы укрепить свои позиции. "Запад должен быть обеспокоен перспективой роста иранского влияния в Армении или где-либо еще", - сказал он. "Регион может легко стать горячей точкой, поскольку внутренняя ситуация в Иране ухудшается". Поскольку иранский режим сталкивается со все более ожесточенным сопротивлением внутри страны, его действия за границей могут стать более воинственными - с потенциально опасными последствиями, учитывая хрупкость мира на Южном Кавказе.