Чавушоглу обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Франции

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Франции Катрин Колонна, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора Мевлют Чавушоглу и Катрин Колонна обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в частности различные подходы к обеспечению мира в регионе между Турцией и Францией.