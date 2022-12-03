https://news.day.az/politics/1516539.html Чавушоглу обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Франции
Чавушоглу обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Франции
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Франции Катрин Колонна, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе телефонного разговора Мевлют Чавушоглу и Катрин Колонна обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в частности различные подходы к обеспечению мира в регионе между Турцией и Францией.
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