https://news.day.az/politics/1517201.html Учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию - Эрдоган
Учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию - Эрдоган
Военные учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам совместных азербайджано-турецких военных учений.
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