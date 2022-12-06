Военные учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам совместных азербайджано-турецких военных учений.

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