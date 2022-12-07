Посол Рашад Мамедов посетил первую беспилотную авиабазу ВВС Турции

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов провел ряд встреч в турецкой провинции Батман.

Об этом сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Турции.

На встрече с заместителем губернатора провинции Батман Ибрагимом Гюняшом было обсуждено развитие сотрудничества между областью и регионами Азербайджана, состоялся обмен мнениями о существующих возможностях и потенциале.

Другая встреча состоялась в штабе 14-й базы беспилотных летательных систем - первой и единственной авиабазе беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции, расположенной в Батмане.

На встрече с бригадным генералом Ихсаном Капланом было подчеркнуто братство Азербайджана и Турции, отмечено, что особое место в двусторонних связях уделено военной сфере.

На встрече посла с ректором университета Батмана Идрисом Демиром были обсуждены перспективы межвузовских связей.

В ходе встречи ректор отметил заинтересованность университета Батмана в расширении связей с азербайджанскими университетами, имеющими богатый опыт в энергетической области.

Посол также принял участие в конференции "азербайджано-турецкие отношения и роль Гейдара Алиева", организованной в Университете.

Выступая на конференции, посол Азербайджана проинформировал студентов о периодах развития двусторонних отношений, о богатом вкладе во всестороннее развитие этих отношений Гейдара Алиева, пришедшего к власти в сложное время после восстановления независимости Азербайджана, а также отметил, что совместными усилиями глав государств обеих стран в настоящее время азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне развития за всю историю.

Посол принял участие в открытии Азербайджанской комнаты в вузе. В ходе визита в провинцию Батман посол Рашад Мамедов также посетил парк "Карабах", открытый в июне этого года.

Посол ознакомился с павильонами в парке и памятными досками с информацией об исторических личностях из Карабаха.