Посол Рашад Мамедов посетил первую беспилотную авиабазу ВВС Турции - ФОТО
Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов провел ряд встреч в турецкой провинции Батман.
Об этом сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Турции.
На встрече с заместителем губернатора провинции Батман Ибрагимом Гюняшом было обсуждено развитие сотрудничества между областью и регионами Азербайджана, состоялся обмен мнениями о существующих возможностях и потенциале.
Другая встреча состоялась в штабе 14-й базы беспилотных летательных систем - первой и единственной авиабазе беспилотных летательных аппаратов ВВС Турции, расположенной в Батмане.
На встрече с бригадным генералом Ихсаном Капланом было подчеркнуто братство Азербайджана и Турции, отмечено, что особое место в двусторонних связях уделено военной сфере.
На встрече посла с ректором университета Батмана Идрисом Демиром были обсуждены перспективы межвузовских связей.
В ходе встречи ректор отметил заинтересованность университета Батмана в расширении связей с азербайджанскими университетами, имеющими богатый опыт в энергетической области.
Посол также принял участие в конференции "азербайджано-турецкие отношения и роль Гейдара Алиева", организованной в Университете.
Выступая на конференции, посол Азербайджана проинформировал студентов о периодах развития двусторонних отношений, о богатом вкладе во всестороннее развитие этих отношений Гейдара Алиева, пришедшего к власти в сложное время после восстановления независимости Азербайджана, а также отметил, что совместными усилиями глав государств обеих стран в настоящее время азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне развития за всю историю.
Посол принял участие в открытии Азербайджанской комнаты в вузе. В ходе визита в провинцию Батман посол Рашад Мамедов также посетил парк "Карабах", открытый в июне этого года.
Посол ознакомился с павильонами в парке и памятными досками с информацией об исторических личностях из Карабаха.
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