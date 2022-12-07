Проделана работа по привлечению армянских военных к ответственности за преступления против азербайджанских пленных

Проделана значительная работа по привлечению армянских военнослужащих к ответственности за преступления против азербайджанских пленных.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.

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