https://news.day.az/politics/1517430.html Проделана работа по привлечению армянских военных к ответственности за преступления против азербайджанских пленных - Гейдар Мамедов
Проделана работа по привлечению армянских военных к ответственности за преступления против азербайджанских пленных - Гейдар Мамедов
Проделана значительная работа по привлечению армянских военнослужащих к ответственности за преступления против азербайджанских пленных.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.
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