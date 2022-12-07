https://news.day.az/politics/1517447.html Джейхун Байрамов встретился с директором департамента по "Восточному соседству" Европейской комиссии - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с директором департамента по "Восточному соседству" Европейской комиссии - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с директором департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренсом Мередитом.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.
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