Присвоение моего имени танкеру было инициативой Президента Ильхама Алиева

Я сегодня очень счастлив. Этот день для меня праздник. Большим подарком для меня стало участие нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера, названного моим именем.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал видный ученый-нефтяник и геолог, первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде.

Хошбахт Юсифзаде отметил: "Присвоение этому танкеру моего имени - инициатива Президента Ильхама Алиева. Глава государства выступил с этим предложением на моем 90-летнем юбилее и сегодня он принял участие в церемонии спуска судна на воду".

Отметим, что 7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).