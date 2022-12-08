Незаконное посещение Карабаха неприемлемо.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении по инициативе российской стороны.

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