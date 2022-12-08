https://news.day.az/politics/1517794.html Незаконное посещение Карабаха неприемлемо - Кямран Алиев
Незаконное посещение Карабаха неприемлемо - Кямран Алиев
Незаконное посещение Карабаха неприемлемо.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении по инициативе российской стороны.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре