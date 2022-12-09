https://news.day.az/politics/1518200.html В Москве состоялась встреча министров обороны стран ШОС и СНГ
В Москве состоялась встреча министров обороны стран ШОС и СНГ
9 декабря в столице России Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны, Азербайджанскую Республику на заседании представил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре