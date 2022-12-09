В Москве состоялась встреча министров обороны стран ШОС и СНГ

9 декабря в столице России Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны, Азербайджанскую Республику на заседании представил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

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